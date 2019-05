Madeira, Flughafen Funchal, kurz nach 12 Uhr Ortszeit: Das Flugzeug der Bundeswehr hebt ab. An Bord der MedEvac-Maschine Typ A310: 15 verletzte Urlauber auf dem Weg nach Deutschland. "Der Grund für die Verlegung ist kein medizinischer. Wir entlassen die Patienten, damit sie nach Hause können, zu ihren Familien", erklärt der behandelnde Arzt Miguel Reis am Vorabend bei einer Pressekonferenz. Ein weiterer Patient müsse vorerst im Krankenhaus bleiben, auf der Intensivstation. Er sei nicht transportfähig. "Es handelt sich um einen mehrfach verletzten Patienten, der am Bauch operiert wurde. Er ist in stabiler Verfassung, aber nicht transportfähig", erläutert Pedro Ramos, Gesundheitssekretär Madeiras, gegenüber dem ZDF. Kurz nach 17 Uhr landet die Maschine dann in Köln, wo Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Verletzten begrüßt.