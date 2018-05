Die SPD arbeitet an einem neuen Programm. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die SPD will nach dem Debakel bei der Bundestagswahl alte Wahrheiten hinterfragen und in einem neuen Grundsatzprogramm ihr Selbstverständnis als Volkspartei konkretisieren. Das geht aus einem Entwurf für den Reformprozess hervor, der den Medien vorliegt.



Wenig Chancen dürfte der Vorstoß von Parteichef Martin Schulz haben, die Mitglieder direkt über den SPD-Vorsitz abstimmen zu lassen. In das überarbeitete Strategiepapier wurden auch Wünsche nach mehr Frauenförderung aufgenommen.