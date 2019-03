Mit einigen Nahrungsvorräten und ihrer kleinen Tochter macht sich Verónica Fatia in Mosambik auf den Heimweg. Sie kauert sich auf einem Holzboot zusammen, das von der vom Zyklon "Idai" schwer verwüsteten Hafenstadt Beira ins Ungewisse fährt: in die überschwemmte Kleinstadt Búzi. Seit mehr als einer Woche fliehen die Menschen von dort, mit wenig mehr als der Kleidung, die sie am Leib tragen. Jeden Tag bringen Fischer mit ihren Booten die Vertriebenen nach Beira, manchmal sehr viele auf einmal. Doch Fatia fährt flussaufwärts gegen den Strom, in dem kürzlich noch Leichen in Richtung Meer trieben.