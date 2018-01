CSU-Chef Seehofer äußert sich zur Nachbesserung von Sondierung. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

CSU-Chef Horst Seehofer lehnt Nachverhandlungen zu den Sondierungsergebnissen für eine Neuauflage der Großen Koalition ab. "Man kann nicht einseitig nach der Sondierung aufsatteln mit Dingen, die man in der Sondierung nicht durchsetzen konnte", sagte der bayerische Ministerpräsident vor einer Sitzung des CSU-Vorstands in München.



Vergangene Woche hatten Union und SPD ihre Sondierungen abgeschlossen, seither ist in der SPD eine kontroverse Debatte zu den Inhalten entbrannt.