Mourad Solaani, Chef der Polizei für Sicherheit der Touristen in Hammamet und der Tourismusinspektor Ben Rejab Anas kontrollieren regelmäßig, ob alles in Ordnung ist. Jede Überwachungskamera - die Bilder der Kameras werden 30 Tage aufgehoben -, jeder Detektor, jedes Walkie-Talkie - alles wird überprüft. Solaani erzählt, dass sie manchmal auch unangemeldet auftauchen. "Da schicke ich dann einen Beamten in Zivil los, der kommt vom Meer über den Strand - das ist ja immer die Schwachstelle. So wollen wir die Sicherheitsleute am Strand zu mehr Wachsamkeit sensibilisieren."