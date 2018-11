US-Justizminister Jeff Sessions (Archiv). Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Nur einen Tag nach den Kongresswahlen in den USA muss US-Justizminister Jeff Sessions seinen Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump räumen. Er danke Sessions für seine Dienste und wünsche ihm alles Gute, twitterte Trump. In einem Brief erklärte Sessions, er reiche seinen Rücktritt auf Bitten des Präsidenten ein.



Sessions ist schon vor längerer Zeit in Ungnade gefallen. Hintergrund ist, dass er sich wegen Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen herausgehalten hatte.