Polizisten in Chemnitz. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Der Freistaat Sachsen hat nach den Vorfällen in Chemnitz die Hilfe der Bundespolizei angefordert. Das bestätigte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte Sachsen "polizeiliche Unterstützungsmaßnahmen" angeboten.



Am Sonntag war in Chemnitz ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden. Nach der Tat zogen rechte Demonstranten durch die Stadt, von denen einige Ausländer angriffen.