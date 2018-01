Ein Foto zeigt ihn grinsend mit einem Wahlflyer der Partei vor einer geöffneten Mülltonne.

Mit seiner Aktion polarisiert Pocher auch seine Anhänger: "Gutes Statement", "So muss das sein" und "bitte nicht in die Recycling-Tonne", schreiben die einen. Es gibt aber auch viele, die sich über Pochers Seitenhieb gegen die AfD aufregen und teils ihren Gewaltfantasien freien Lauf lassen. Einer will Pocher gleich mit in die Tonne stecken und "direkt in die Verbrennungsanlage bringen".