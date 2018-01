Auch bei der Integration der Flüchtlinge sind Kompromisse vorstellbar. Mehr Geld für gute Deutschkurse zum Beispiel, wie Grüne und FDP es fordern. Haarig dürfte es werden beim Thema Aussetzen des Familiennachzugs von Bürgerkriegsflüchtlingen, der bis Frühjahr 2018 gilt. Die CSU will eine Verlängerung, die Grünen wollen das auf gar keinen Fall. Sie sind auch gegen die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern nach Afghanistan, was CDU und CSU befürworten. Weiteres Problem: Die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten auf die Maghreb-Staaten, die die Union seit langem will, die Grünen aber im Bundesrat blockieren. Allerdings: Die Front bei den Grünen ist da nicht einheitlich, vor allem in Baden-Württemberg wäre man dafür.