Menschenrechts-Aktivistin vor dem Gericht in Istanbul Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Nach seiner Freilassung in der Türkei wird der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner schon heute wieder in Deutschland erwartet. Sein Anwalt kündigte nach der Gerichtsentscheidung an, Steudtner und dessen schwedischer Kollege Ali Gharavi würden mit "dem nächstmöglichen Flug" ausreisen.



Unklar ist noch, wann genau sich Steudtner auf den Rückflug Richtung Deutschland machen will. Der deutsche Menschenrechtler hatte zum Prozessauftakt die gegen ihn erhobenen Terrorvorwürfe zurückgewiesen.