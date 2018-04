Carles Puigdemont vor Journalisten in Berlin. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat erreicht, dass die Auflagen für seine Haftverschonung geändert werden. Sein Antrag, sich statt bei der Polizei in Neumünster jetzt einmal wöchentlich in Berlin melden zu dürfen, wurde vom Oberlandesgericht Schleswig-Holstein genehmigt.



Der von Spanien gesuchte Puigdemont hatte angekündigt, bis zum Ende des Auslieferungsverfahrens in Berlin wohnen zu wollen. Juristisch gibt es seit seiner Freilassung keine neue Entwicklung.