heute.de: Jetzt ist es so, dass sich in Hessen gewisse Parallelen zu der Bayern-Wahl auftun: Die SPD schiebt die Schuld für das schlechte Wahlergebnis auf das Gezeter in der GroKo auf Bundesebene. Ist das nicht ein bisschen einfach? Hätte Thorsten Schäfer-Gümbel, der ja immerhin auch stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD ist, seine Parteifreunde in Berlin nicht zur Räson bringen können oder müssen?



Kretschmer: Spannender finde ich ja fast noch die Unterschiede zwischen Bayern und Hessen. Wenn man die ersten Analysen ansieht, kann man feststellen, dass Thorsten Schäfer-Gümbel bei einem Teil der Wähler etwas gelungen ist, was in Bayern Natascha Kohnen gar nicht erst versucht hat: nämlich daraus eine Landes-Wahl zu machen. Die SPD in Bayern hat ja praktisch nur mit Nein zur GroKo geworben. Das Thema Wohnen als Hauptthema ging unter. Auf den Plakaten stand Haltung und Anstand.