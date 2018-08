Auch Stadtallendorf (Hessen) hatte mit Regenmassen zu kämpfen. Sie überfluteten ganze Straßenzüge. Manche Autofahrer unterschätzten die Gefahr, fuhren in die braune Brühe und blieben stecken. Quelle: dpa

Nach mehreren Wochen mit extremer Sommerhitze naht nun die ersehnte Abkühlung - doch in Teilen Hessens kam diese in der Nacht zum Mittwoch besonders heftig. Vor allem in Kirchhain bei Marburg liefen am Dienstag viele Keller voll und Dächer wurden abgedeckt, wie Kreispressesprecher Stephan Schienbein sagte. Es seien "riesige Wassermengen" vom Himmel gekommen, so Schienbein. Im gesamten Landkreis Marburg seien in der Nacht 400 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Menschen seien bislang nicht zu Schaden gekommen.