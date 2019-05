Als wir am Freitagabend kurz vor Beginn der FPÖ-Veranstaltung auf dem Viktor-Adler-Platz eintreffen, ist er noch halb leer. Aber einige sagen mir: Bei der letzten FPÖ-Wahlveranstaltung war der Platz proppenvoll. Eine Art Abstimmung mit den Füßen? Die FPÖ-Anhänger, die gekommen sind, sind jedenfalls unbeeindruckt: "Die haben alle Dreck am Stecken", sagt Ernst. "Ich werde die wählen, die für Österreich sind, das sind die Blauen", meint er in Anspielung auf die Parteifarbe der FPÖ. "Trotz Video! Das war nicht in Ordnung, was da drin war, aber deshalb ist nicht die ganze Partei falsch!" Theresia Rath geht mich direkt an: "Warum habt ihr Deutschen das gemacht? Deutsche sind auch schuld! Warum mischt ihr euch ein? So kurz vor der Wahl?" Und Georg sagt: "Ich hätte weiter gemacht mit den anderen FPÖlern. Man hätte es probieren können." Dass Kanzler Kurz es nicht probiert hat, nehmen ihm viele FPÖ-Wähler übel.