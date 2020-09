AfD-Chef Alexander Gauland hat der CDU angeboten, mit seiner Partei zu koalieren. Im ZDF appellierte er an die Christdemokraten: "Die CDU muss sich überlegen, ob sie künftig mit Linken und Grünen und Sozialdemokraten regieren will, oder mit der einzigen bürgerlichen volksparteilichen Kraft, nämlich die AfD."



Über den AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke sagte er: "Er ist der Spitzenkandidat gewesen, er hat einen guten Wahlkampf gemacht, also ist es ein Ergebnis für uns alle mit Höcke."