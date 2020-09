Bis tief in die Nacht feierten die Fernandez-Anhänger in Buenos Aires.

Quelle: ZDF

"Sie sind weg, sie sind weg", riefen die Fernandez-Anhänger in der Nacht zum Montag im Herzen von Buenos Aires. "Wir wollen unser Land zurück", hieß es in Sprechchören. "Fernandez wird das wieder aufbauen, was Macri eingerissen hat", sagte Angela Rossini im Gespräch mit heute.de. Sie gehört zu jenem Teil der Argentinier, die große Hoffnungen in den neuen starken Mann im "Casa Rosada" stecken und in der Nacht feierte. Fernandez hat versprochen die Armut und den Hunger effektiv zu bekämpfen. Er will ein neues Land und eine bessere Regierung. Daran wird er sich messen lassen müssen.