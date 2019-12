Blick auf den Palace of Westminster. Archivbild

Quelle: Dinendra Haria/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Das britische Parlament tritt heute zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl zusammen. Als erste Amtshandlung wählen die Abgeordneten einen Parlamentspräsidenten. Ex-Labour-Politiker Lindsay Hoyle gilt für den Posten als gesetzt. Der Speaker of the House of Commons legt seine Parteizugehörigkeit mit dem Amt traditionell ab und ist zu politischer Neutralität verpflichtet.



Zudem steht die Vereidigung der 650 Abgeordneten an. Am Donnerstag wird das Parlament von Königin Elizabeth II. offiziell wiedereröffnet.