Narendra Modi, Premierminister von Indien.

Quelle: Manish Swarup/AP/dpa

Nach der Parlamentswahl in Indien hat Präsident Ram Nath Kovind Regierungschef Narendra Modi erneut mit der Kabinettsbildung beauftragt. Modi solle ihm eine Ministerliste vorlegen und ein Datum für die Vereidigung vorschlagen, twitterte Kovind.



Modi soll laut Berichten den Eid für seine zweite Amtszeit am Donnerstag ablegen. Nach Angaben der Wahlkommission hat Modis hindu-nationalistische Partei BJP 303 der 542 Parlamentssitze gewonnen. Die Legislaturperiode in Indien beträgt fünf Jahre.