Und was, wenn es am Ende nicht für ein Jamaika-Bündnis reicht? Welche Machtoption hätte Angela Merkel dann noch? Gut möglich, dass sie dann doch noch einmal Gespräche mit der SPD sucht. Korte hält es aber zumindest für denkbar, dass die Sozialdemokraten in diesem Fall personelle Konsequenzen in der Union fordern könnten. "Vielleicht gäbe es eine Große Koalition ohne Frau Merkel als Parteivorsitzende an der Spitze", sagt er. "Es ist schon eine ernste Phase, in der sich sie Union befindet." Scheitert Jamaika, scheitert dann Merkel?