Polizeiwagen mit Wasserwerfern stehen in Harare bereit. Quelle: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Einen Tag nach der Präsidentenwahl in Simbabwe hat die von Nelson Chamisa angeführte Opposition den Sieg für sich reklamiert. Sollte die Wahlkommission eine Bekanntgabe der Ergebnisse weiter verzögern, müsse von Wahlbetrug ausgegangen werden, warnte die Oppositionspartei MDC.



Offizielle Ergebnisse gab es zunächst weiter nicht. In den Straßen der Hauptstadt Harare gingen unterdessen Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei und Wasserwerfer in Stellung.