Susanne Hennig-Wellsow mit Wahlsieger Bodo Ramelow.

Quelle: Michael Reichel/dpa

Nach der Landtagswahl in Thüringen will die Linke Gespräche mit SPD, Grünen, FDP und der CDU über Möglichkeiten einer Regierungsbildung führen. Das beschloss der Landesvorstand in Erfurt. So soll es erste Gespräche mit der SPD und den Grünen in dieser Woche geben. Das sagte Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow. Man wolle zunächst ausloten, was gehe.



Gespräche mit der CDU machten mit Blick auf das äußerst knappe vorläufige Ergebnis der FDP mehr Sinn, wenn das amtliche Ergebnis feststehe.