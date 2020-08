Wolfgang Tiefensee in Erfurt.

Quelle: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

An der Spitze der Thüringer SPD wird laut Landeschef Wolfgang Tiefensee nach dem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl auch über den Wechsel in die Opposition diskutiert. Im Landesvorstand gebe es sowohl Sozialdemokraten, die weiter regieren wollten als auch solche, die erst einmal alles prüfen wollten, sagte Tiefensee in Erfurt.



Eine dritte Gruppe habe sich dafür ausgesprochen, in den nächsten Jahren Oppositionsarbeit zu machen. Als Landesvorsitzender wolle er diese Diskussion nicht vom Tisch wischen, sagte er.