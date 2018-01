Während Zeman mit seinen Alleinunterhalterqualitäten begeistert, gilt sein Herausforderer Jiří Drahoš als Spaßbremse. Besonnen, kultiviert, ruhig repräsentativ, aber auch etwas trocken und verstaubt, kommt er daher: Der Chemie-Professor aus der Großstadt, ein klarer Gegenentwurf zum Amtsinhaber. Drahoš, der Anti-Zeman. In den letzten Tagen vor der Wahl musste er so einiges über sich ergehen lassen – in sozialen Netzwerken und Online-Portalen wurde er als Betrüger, Pädophiler oder Ex-Mitarbeiter des kommunistischen Geheimdienstes verleumdet.