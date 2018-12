Merz und Spahn sind faire Verlierer.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Helfen könnte ihr, dass die beiden sich als faire Verlierer zeigten. Vor allem Merz, der langen Applaus von den Delegierten bekam. Er habe nun die "herzliche Bitte" an alle, die ihn unterstützt hätten, mit "ganzer Kraft und voller Unterstützung" für die neue Vorsitzende zu arbeiten, sagt er ohne Spur von Bitterkeit in der Stimme. Natürlich wäre er gern Vorsitzender geworden, sagt Merz. Trotz der Niederlage: "Es hat trotzdem großen Spaß gemacht." Er wünsche der Partei viel Erfolg, an dem er auch weiter mitarbeiten wolle. Wie, an welcher Stelle? Das sagt er nicht.