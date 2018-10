Pieter Haas (M) und Mark Frese (r) verlassen Ceconomy. Archivbild Quelle: Federico Gambarini/dpa

Nach Gewinnwarnungen und einem heftigen Kursrutsch muss sich der Elektronikhändler Ceconomy einen neuen Chef suchen. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Pieter Haas hat sich mit dem Aufsichtsrat auf eine sofortige Trennung verständigt. Auch Finanzchef Mark Frese verlässt das Unternehmen. Das teilte die Ceconomy AG in Düsseldorf nach einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates mit.



Für den Chefposten werde "umgehend ein Suchprozess in die Wege geleitet", kündigte das Unternehmen an.