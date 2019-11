Nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden, werden die Rufe nach mehr Sicherheit in Museen laut: Kulturstaatsministerin Monika Grütters plant eine Sicherheitskonferenz für Museen, der Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger will eine Taskforce bilden. Sicherheit nach allen Regeln der Kunst - doch wie könnte die aussehen?