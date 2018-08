Caucher Birkar zeigt seine neue Fields-Medaille. Quelle: Tânia Rêgo/Agencia Brazil/dpa

Drei Tage nach dem Verschwinden seines Preises hat der Mathematiker Caucher Birkar ein Duplikat der renommierten Fields-Medaille erhalten. Er nahm es auf dem Internationalen Mathematiker-Kongress in Rio de Janeiro in Empfang. "Jetzt wissen auch viel mehr Menschen, was die Fields-Medaille ist."



Birkar war am Mittwoch die Medaille gestohlen worden. Sie gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Mathematik und ist vom Prestige her mit den Nobelpreisen vergleichbar.