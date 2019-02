Diebstahl historischer Kronjuwelen in Schweden

Quelle: -/Politie Zweden/dpa

Gut ein halbes Jahr nach dem Diebstahl historischer Kronjuwelen aus einer Kathedrale bei Stockholm hat die Polizei in Schweden einen dritten Verdächtigen gefasst. Der Mann sei bereits am Samstag festgenommen worden und soll nun befragt werden, teilte Staatsanwältin Reena Devgun mit.



Anfang der Woche waren möglicherweise Teile der Beute aufgetaucht. Die Polizei arbeitete zuletzt noch an einer Bestätigung, ob es sich tatsächlich um das Diebesgut handele - alles deute aber darauf hin.