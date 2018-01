Drei Ziele hat CSU-Chef Horst Seehofer nach der großen Diesel-Konferenz am Mittwoch formuliert: Arbeitsplätze in der Autoindustrie sichern, die Gesundheit der Bevölkerung schützen und Fahrverbote in Städten verhindern. Erste Maßnahme: VW, Mercedes-Benz und BMW wollen nun rund fünf Millionen Diesel-Pkw mit einem Software-Update so einstellen, dass deren Abgase sauberer sind. Keine überraschende Ankündigung.