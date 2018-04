Wie wird die Reaktion des Kremls aussehen? Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Nach der Ausweisung russischer Diplomaten aus mehreren EU-Ländern und den USA sowie einer Reihe anderer Staaten will Moskau über Gegenmaßnahmen beraten. Das Außenministerium und andere Behörden bereiteten bereits Schritte vor, kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow an.



Die endgültige Entscheidung werde Präsident Wladimir Putin treffen, hieß es. Es werde Maßnahmen gegen jedes Land geben, das russische Diplomaten ausweisen will, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa im russischen Fernsehen.