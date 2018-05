Martin Schulz weist Unions-Kritik an der SPD zurück. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Mit scharfen Worten hat sich SPD-Chef Martin Schulz vor ersten Gesprächen über eine Regierungsbeteiligung gegen Kritik aus der Union gewehrt. "Wir sitzen nicht in einer Schmollecke, aber ihr habt den Karren an die Wand gefahren", sagte Schulz zum Abschluss des SPD-Bundesparteitags in Berlin.



Der wiedergewählte SPD-Chef reagierte damit auf Äußerungen von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Der hatte gesagt, es sei gut, wenn die SPD jetzt aus ihrer Schmollecke herauskomme.