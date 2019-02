Erfurter Sportmediziner (M) bleibt vorerst in Haft. Archivbild

Dem bei einer Doping-Razzia in Erfurt verhafteten Mediziner Mark S. droht eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren. Sollte dem Arzt und seinen mutmaßlichen Komplizen in der Causa ein Delikt nachgewiesen werden, sieht das 2015 verabschiedete Anti-Doping-Gesetz einen Freiheitsentzug von einem bis zu zehn Jahren vor.



Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München, Anne Leiding. Der Arzt war in Erfurt festgenommen und einem Haftrichter in Thüringen vorgeführt worden.