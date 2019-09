Der Wirbelsturm "Dorian" war am 1. September mit Windstärken von bis zu 300 Kilometern pro Stunde über die Bahamas hinweggefegt, dabei starben nach neuen Angaben der Katastrophenschutzbehörde mindestens 52 Menschen. Rund 1.300 gelten weiterhin als vermisst. Laut Behördensprecher Smith sind auf der Insel Grand Bahama rund 70 Menschen in Notunterkünften untergebracht, auf New Providence etwas über 2.000.