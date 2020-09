DUP-Chefin Arlene Foster sprach hinsichtlich des Kompromissvorschlags bereits am Donnerstag von einem "fairen und ausgewogenen Weg". Sinn-Fein-Präsidentin Mary Lou McDonald verkündete jetzt den Durchbruch. Es gebe zweifellos ernsthafte Herausforderungen wie den britischen EU-Austritt, Sparmaßnahmen und andere wichtige Themen, doch die größte Herausforderung sei eine echte Machtbalance, die auf Gleichheit, Respekt und Integrität beruhe, so McDonald. "Sinn Fein verpflichtet sich, alles in seiner Macht zu tun, um das zu verwirklichen."