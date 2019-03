"Das normale Jahr wird die Ausnahme" glaubt auch Landwirt Michael Hahn. Dabei habe er mit seinem Betrieb in der Wetterau im vergangenen Jahr noch Glück gehabt. Die Schäden hielten sich in Grenzen, viele andere Betriebe in Deutschland hatten größere Ernteschäden zu verzeichnen. Mit genaueren Wettervorhersagen sollen die Landwirte in Zukunft besser reagieren können. Auch wenn sich dadurch Ernteschäden nicht komplett verhindern lassen können.