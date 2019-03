Obwohl die Temperaturen in den kommenden Tagen tagsüber mit vier bis zehn Grad Celsius im Plusbereich liegen, rät Christa Stipp dazu, die Winterreifen am Auto noch nicht zu wechseln. "Heute Nacht liegen die Temperaturen nah an den null Grad Celsius", so Stipp. Durch den Schnee und den Regen von heute könne es deshalb zu Glättegefahr auf den Straßen kommen. Der Reifenwechsel sollte also auch in diesem Jahr bis Ostern warten.