Premierministerin Theresa May und EU-Ratspräsident Donald Tusk. Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Nach dem Brexit-Durchbruch hat EU-Ratspräsident Donald Tusk einen Sondergipfel einberufen, um den Austrittsvertrag der EU mit Großbritannien unter Dach und Fach zu bringen. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs soll am 25. November in Brüssel stattfinden, erklärte Tusk.



Die EU und Großbritannien hatten nach eineinhalbjährigen Verhandlungen einen Vertrag fertiggestellt. Der sieht einen geordneten Austritt am 29. März 2019 und eine knapp zweijährige Übergangsfrist bis Ende 2020 vor.