Eine Oppositionsflagge Syriens in Tal Abyad. Archivbild

Quelle: Fatih Isci/Turkish Red Crescent/AP/dpa

Nach der russisch-türkischen Einigung über eine gemeinsame Kontrolle von Grenzgebieten in Nordsyrien hat Moskau der Kurdenmiliz YPG gedroht. Sollte die Miliz mit ihren Waffen nicht aus den Gebieten abziehen, würden sich zwar die syrische Grenzwächter und die russische Militärpolizei zurückziehen, sagte ein Kremlsprecher der Agentur Tass zufolge.



"Die verbleibenden kurdischen Formationen werden dann aber von der türkischen Armee in der Tat zermalmt." Am Dienstagabend hatten sich Russland und die Türkei auf einen YPG-Abzug geeinigt.