Ein Blick auf die eingestürzte Autobahnbrücke in Genua. Quelle: Luca Zennaro/ANSA/dpa

Ein Teil der Reste der eingestürzten Brücke in Genua muss Experten zufolge abgerissen oder gestützt werden. Das schrieb eine Kommission laut Nachrichtenagentur Ansa an die Behörden. Die Warnung betrifft nur den östlichen Rumpf der Brücke.



Am Pfeiler, der den Rumpf stützt, sei die Korrosion des Materials hochgradig vorangeschritten, sagte Fiamma Spena, Präfektin von Genua. Auch Giovanni Toti, Kommissar für Wiederaufbau, sprach sich dafür aus. Ohne Abriss könne der Wiederaufbau nicht beginnen.