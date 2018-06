Christine Lagarde in Berlin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

IWF-Chefin Christine Lagarde sieht nach dem G7-Eklat dunkle Wolken über einer ansonsten weiterhin guten Weltwirtschaft aufziehen. Das sagte Lagarde bei einer Wirtschaftskonferenz in Berlin in Anspielung auf den Eklat beim G7-Gipfel in Kanada.



US-Präsident Donald Trump hatte die gemeinsam ausgehandelte Erklärung der sieben führenden Industriestaaten per Tweet aufgekündigt. Die "größte und dunkelste Wolke" sei allgemein eine abnehmende Zuversicht, ergänzte Lagarde.