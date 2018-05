US-Botschafter Friedman eröffnet die neue Botschaft in Jerusalem. Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Die USA haben ihre Botschaft in Jerusalem offiziell eröffnet. "Vor 70 Jahren hat David Ben Gurion die Unabhängigkeit erklärt", sagte US-Botschafter David Friedman in Jerusalem. "70 Jahre später gehen die Vereinigten Staaten endlich den nächsten Schritt." Dieser historische Moment sei "dem Mut einer Person" zu verdanken: US-Präsident Donald Trump.



Trump hatte in einem Alleingang Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. In den Palästinensergebieten kam es zu Unruhen.