Metropolitan Correctional Center in Lower Manhattan (Archiv).

Quelle: Emily Michot/TNS via ZUMA Wire/dpa

Nach dem Suizid des US-Unternehmers Jeffrey Epstein in einer Gefängniszelle in New York kommt es an der Spitze der US-Bundesgefängnisbehörde zu einem Wechsel. Justizminister William Barr gab bekannt, dass der Leiter Hugh Hurwitz abgelöst werde. Seinen Posten übernimmt Kathleen Hawk Sawyer, die den Job schon von 1992 bis 2003 innehatte.



Epstein hatte sich in einer Haftanstalt in Manhattan das Leben genommen, nachdem er erneut wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht gebracht werden sollte.