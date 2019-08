Das Metropolitan Correctional Center, in dem Epstein saß. Archiv

Quelle: Emily Michot/TNS via ZUMA Wire/dpa

Das US-Justizministerium zieht aus dem Tod des US-Unternehmers Jeffrey Epstein in einer New Yorker Gefängniszelle Konsequenzen. Der Direktor der Haftanstalt sei während der laufenden Untersuchungen versetzt worden. Zudem wurden die beiden Wachen, die mit der Aufsicht Epsteins in dessen Todesnacht betraut waren, beurlaubt. Das teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit.



Dem 66-Jährigen wurde sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Er soll sich am Wochenende in seiner Gefängniszelle umgebracht haben.