US-Unternehmer Jeffrey Epstein vor Gericht. Archivbild

Quelle: Uma Sanghvi/Palm Beach Post via ZUMA Wire/dpa

Nach dem Tod des wegen sexuellen Missbrauchs angeklagten US-Unternehmers Jeffrey Epstein während seiner Haft hat der Justizausschuss drängende Fragen. Die führenden Mitglieder schrieben an die für Bundesgefängnisse zuständige Behörde und verlangten Aufklärung.



Aufgelistet sind 23 Fragen - unter anderem zum allgemeinen Umgang mit psychisch instabilen Insassen in der Haftanstalt, aber auch zu den genauen Abläufen im Fall Epstein. Er soll sich am Wochenende im Gefängnis das Leben genommen haben.