Erdbeben in Frankreich.

Nach dem Erdbeben in Südfrankreich mit mehreren Verletzten verzögert sich der Wiederanlauf von vorläufig abgeschalteten Atomreaktoren. Laut dem Energiekonzern EDF werde nun ein Neustart von Reaktoren des Atomkraftwerks Cruas-Meysse in der ersten Dezember-Hälfte erwartet.



Bisher hatte das Unternehmen in Aussicht gestellt, die Reaktoren schon von diesem Freitag an wieder zu nutzen. Es seien aber noch Kontrollen nötig. Danach müssten die Ergebnisse an die französische Atomaufsichtsbehörde ASN weitergeleitet werden.