Das Erdbeben beschädigte auch zahlreiche Häuser. Quelle: Rosidin/AP/dpa

Nach dem schweren Erdbeben auf der indonesischen Urlaubsinsel Lombok haben Rettungskräfte mehr als 500 Ausflügler von einem aktiven Vulkan in Sicherheit gebracht. Sie wurden vom Vulkan Rinjani nach unten geleitet, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Darunter waren rund 200 Touristen aus dem Ausland, auch einige Deutsche.



Durch das Beben am Sonntag waren tonnenweise Geröll und Schlamm an dem Vulkan niedergegangen. Die Erdrutsche versperrten den Weg nach unten.