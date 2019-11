Emmanuel Macron und Recep Tayyip Erdogan. Archiv

Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Nach einem verbalen Angriff des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kündigte Paris an, den türkischen Botschafter zu einem Gespräch ins Außenministerium einzubestellen. Was Erdogan gesagt habe, sei keine Erklärung, sondern eine Beschimpfung.



Erdogan hatte Macron vorgeworfen, eine "kranke Ideologie" zu verfolgen, weil dieser die Nato als hirntot bezeichnet hatte. "Lassen Sie erstmal Ihren Hirntod überprüfen", forderte er in Richtung Macron.