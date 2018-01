Paukenschlag kurz nach dem Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl: Die Co-Vorsitzende Frauke Petry will der AfD-Fraktion im Bundestag nicht angehören. Das habe sie nach "langer Überlegung" entschieden, sagte sie in Berlin. In ihrem Statement verwies sie auf den "inhaltlichen Dissens" in ihrer Partei.