Die 25. UN-Klimakonferenz fand in Madrid statt.

Quelle: Ricardo Rubio/Europa Press/dpa

Nach dem mageren Kompromiss auf der Weltklimakonferenz in Madrid appellieren Politiker und Forscher, im Kampf gegen die Erderwärmung nicht nachzulassen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte von Deutschland eine Vorreiterrolle. Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif will eine "Koalition der Willigen". Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sieht die G20 am Zug.



Nach zweiwöchigen Verhandlungen und zwei Tagen Verlängerung war der Gipfel ohne Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung zu Ende gegangen.