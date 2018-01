Carles Puigdemont wird nun offiziell gesucht Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Die belgische Staatsanwaltschaft will die Haftbefehle gegen den katalanischen Separatisten-Chef Carles Puigdemont sowie vier seiner Ex-Minister prüfen. Danach sollen sie einem Ermittlungsrichter übergeben werden, wie die Behörde mitteilte.



Das spanische Staatsgericht in Madrid hatte am Freitagabend einen Europäischen Such- und Haftbefehl gegen den 54-Jährigen und die Ex-Minister erlassen. Allein für den Vorwurf der Rebellion droht in Spanien eine Haftstrafe von bis zu 30 Jahren.